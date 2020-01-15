الجبهة الثورية ترفض أي محاولة للإستيلاء على السلطة بالقوة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الجبهة الثورية، رفضها لأي محاولة للإستيلاء على السلطة بالقوة، وأكدت دعمها للقوات النظامية والوقوف معها لدحر التمرد وكل محاولة مستهترة لأمن المواطن والوطن.

وأبدت الجبهة، إستعدادها وجاهزيتها لتحمل مسؤوليتها الوطنية بالوقوف مع القوات النظامية ضد أي تمرد أو عدوان على مكتسبات ثورة الشعب السوداني.

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وقالت الجبهة في بيان بتوقيع الناطق الرسمي أسامة سعيد اليوم “الأربعاء”، إن التمرد الذي قادته هيئة العمليات بجهاز الأمن هدفه الرئيسي هو زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى لإجهاض الثورة وإهدار مكتسبات الشعب التي حققها بالدماء والدموع.

ودعت الجبهة، إلى التعامل مع اي محاولة لزعزعة الأمن بالحكمة والحسم والحزم اللازم، وتفويت الفرصة على المتربصين بالمضي قدماً في تحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها التعجيل بتحقيق السلام العادل الشامل.

باج نيوز