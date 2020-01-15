مدير إدارة الأخبار بالتلفزيون: سنلاحق المتورطين في بث خفافيش الظلام (جحر جحر)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مدير إدارة الأخبار والشؤون السياسية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ماهر أبو الجوخ أن تفكيك النظام البائد واسترداد الأموال المنهوبة، يمثل رد اعتبار للمؤسسات الحكومية التي تعرضت للظلم من قبل النظام البائد. وكشف ماهر في مداخلة بندوة تحديات الإعلام في الفترة الانتقالية، بمباني التلفزيون، عن جهود يبذلونها لتوقيف المتورطين في بث فيلم خفافيش الظلام، والخرطوم تنتحب. وأضاف قائلاً: (سنلاحقهم جحر جحر وزقاق حتي نسلمهم للمحاكمة)، مؤكداً أن تلك الأفلام التي نالت من الثورة لا علاقة لها بموظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون، مشيراً إلى أنهم تعرضوا لظلم وتحملوا فاتورة تلك الأخطاء. وأردف أن الهيئة في حوجة لإصلاح هيكلي وإداري لإفساح المجال لقيادات شابة تتولى المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

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