اﻟﻤﻬﺪي : هناك تيارات افسدت تريد العودة للسلطة مرة اخرى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﻗﻄﻊ ﺯﻋﻴﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻓﺴﺪﺕ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻁــﺎﻟــﺐ ﺑـﺎﻟـﺘـﺼـﺪﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﺎﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟــﺮﺩﺓ، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻋـﺪﻡ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺧﻮﺽ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻧﻔﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟـﻬـﺪﻑ ﻣـﻦ ﺍﻟﺠﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﻭﻗــﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺧﻼﻝ ﻣﺨﺎﻁﺒﺘﻪ ﻟﺤﺸﺪ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ ﺃﻣﺲ ﺍﻧﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﻭﺟﺪﺩ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﻨﺪ ﺷﻌﺒﻲ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ، ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎﺩﻱ ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻓﻲﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰﺃﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢﺿﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰﺍﻳﺪﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺭﻫﻦﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻗﻮﻣﻲﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺑﺘﻔﻌﻴﻞﻗﺎﻧﻮﻥ )ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ(.

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