الجيش يعيد السيطرة على حقول النفط  

أعلن وزير الطاقة والتعدين، عادل علي ابراهيم سيطرة القوات المسلحة علي حقلي تجميع انتاج النفط الخام في (سيفان وحديدة) غرب مدينة الفولة بولاية غرب كردفان واجلاء القوة المتمردة من هئية العمليات بجهاز المخابرات العامة. وقال في تعميم صحفي الاربعاء ان القوات المسلحة افلحت في توقيف العناصر المتمردة وسيتم نقلهم الي العاصمة الخرطوم. واضاف ان العملية جرت بالتزامن مع الاحداث التي وقعت في مقار هئية العمليات بكل من الابيض والخرطوم. واشار إلى ان " هذه عمليات منسقة لها تماماً وفقاً تخطيط وتدبير مسبق". واكد ابراهيم ان عقلانية وحكمة قيادة القوات المسلحة في المنطقة ادت الي عدم وجود اي اضرار بشرية او في المنشأت النفطية من خلال التفاوض مع العناصر المتمردة والتي استسلمت فجر اليوم (الاربعاء). وقال ابراهيم الي منطقتي بليلة و هجليج لم تتأثرا بالذي جري، مبيناً ان ماحدث تم في منطقتي سيفان وحديدة بالمنطقة الغربية حيث ان احتلال المنطقتين منذ منتصف نهار الثلاثاء وحتي فجر الاربعاء والتي تنتج 7 الف برميل تسبب في بعض التأثير بعض وقف عمليات الضخ. واعلن وزير الطاقة والتعدين إستنئاف عمليات الانتاج بعد عودة التيار الكهربائي والذي قُطع بواسطه متمردي هئية العمليات بالمخابرات العامة. وقطع بعدم حدوث اي أذي بالموظفين والفنيين من العاملين في مناطق انتاج النفط. واشاد بالقوات المسلحة التي تعاملت باحترافية ومهنية عالية مع الاحداث ونجحت في السيطرة علي مواقع الانتاج النفطية دون اي خسائر في الارواح او في الممتلكات العامة، وهي حاليا تقوم بجمع السلاح من كافة مناطق انتاج النفط هناك.

