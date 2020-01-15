الأوقاف تكشف عن استرداد (6) من سيارات الاسعاف المفقودة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن استردادها ست سيارات إسعاف كانت مفقودة، لم يتم تسليمها ضمن عملية التسليم والتسلم من الطاقم السابق للوزارة، وجُنبت ولم يتم إدارجها ضمن أصول الوزارة.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، إنه مازال البحث جارياً عن السيارة السابعة التي لم تُسلم أيضاً.

وأوضحت الوزارة، أن هذا التحرك يجيئ في إطار حملة استرداد الوزارة للأصول، والوقوف على ممتلكات الشعب ذات الصلة، وأوقاف السودانيين وحوسبتها وتسخيرها لخدمة الشعب السوداني.