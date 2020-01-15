فصيل مسلح يكشف عن تواجد 5 آلاف من قواته بأم درمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت قوات التجمع القومي للعائدين من أجل السلام عن اعتقال سلطات ولاية جنوب كردفان، كافة قياداتها بمنطقة الدبيبات في الولاية. وقال رئيس التجمع اللواء موسى إبراهيم محمد إن الاعتقال جاء عقب زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للولاية، حيث قامت اللجنة الأمنية بالدبيبات بالقبض على كل قواعدنا عقب إقامتهم ندوة سياسية. واعتبر رئيس التجمع في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، أن خطوة الاعتقال عمل لا يؤدي إلى سلام، مشيراً إلى أن اللجان الأمنية بالولايات تقف ضد السلام وينبغي إقالتهم ومحاسبتهم، وطالب بإقامة معسكرات لجهة أن لديهم ما يقارب (35) ألف جندي، (5) آلاف منها تتواجد في مدينة أم درمان بعلم السلطات، وأعلن اللواء موسى رفضهم لمنبر مفاوضات جوبا، وقال ينبغي أن يكون التفاوض بالداخل وأبلغنا السلطات بذلك.

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