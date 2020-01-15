الطاقة تكشف تفاصيل احتلال “هيئة العمليات” لحقول النفط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، استرداد القوات المسلحة لحقلي “حديدة وسفيان” بغرب كردفان، من أفراد هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات سابقاً.

وأوضح أنها احتوت الموقف بعد تفاوض مع أفراد هيئة العمليات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم “الأربعاء”، ونوه إلى أنه تم إجلاؤهم من المنطقة، فيما تقوم القوات المسلحة بعملية التسليم والتسلم لأسلحتهم، وسيتم ترحيلهم للخرطوم.

وقال الوزير في تصريح صحفي اليوم: “اقتحمت أمس قوة مسلحة من هيئة العمليات المنطقة الخاصة بحقول حديدة وسفيان التي تقع غرب منطقة الفولة وبليلة”. وأضاف بأنها احتلت منطقة تجميع النفط الخام في المجمع، وبعد ساعتين من الدخول أجبرت المهندسين والفنيين على قطع التيار الكهربائي، وتم إخلاء الموظفين والمهندسين من المنطقة.

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واعتبر عادل، أن ما يحدث يدل على وجود تنسيق عالٍ مع المتمردين الآخرين في الأبيض والخرطوم، ووصفها بالعملية المنسق لها. فيما أكد عدم وقوع أحداث في منطقة بليلة وهجيلج.

وأكد الوزير، عدم تأثر الإنتاج الخام من النفط، لجهة وجود احتياطات للطوارئ، وأشار إلى أن الإنتاج من المنطقة التي تم احتلالها حوالي (٧) آلاف برميل في اليوم، والأخرى (١٧) ألف برميل في اليوم، ونوه لتأثر المنطقة التي تنتج (٧) آلاف برميل والتي توقفت لعدة ساعات من الثانية ظهراً وحتى الواحدة صباحاً.

وقال الوزير: “تمت إعادة التيار الكهربائي وبدأ الإنتاج، وليست هناك أي خسائر في الارواح أو معدات الموظفين. ولفت إلى السيطرة التامة للقوات المسلحة على المنطقة.