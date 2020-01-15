بالصورة.. إرتفاع أسعار “التمباك” تثير سخرية النشطاء وغضب المتعاطين:(أرفعوا الدعم عن أي حاجة وخلوا لينا البعدل الكيف).!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت الغرفة الفرعية لتجارة التمباك، باتحاد أصحاب العمل أمس الثلاثاء، عن ارتفاع أسعار التمباك نسبة لارتفاع أسعار الترحيل وزيادة تكاليف الانتاج وملحقاته.

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد أكدت الغرفة الفرعية أن الزيادة ستطبق اعتبارا من يوم 20 من شهر يناير الجاري, حيث بلغ سعر 120 جرام من التمباك (20) جنيها أما عبوة 60 جرام أصبح سعرها (10) جنيه وهو ما أعتبره البعض زيادة كبيرة مقارنة بأسعاره الحالية.

زيادة أسعار التمباك وجدت سخرية واسعة من الناشطون الذين أكدوا أن زيادة أسعار التمباك ليست بالأمر المهم الذي يستحق نشر أخبار مقارنه بارتفاع الخبز والبنزين والجازولين وغيرها, وذلك رداً على احتجاجات بعض متعاطي التمباك الذين شكوا من الزيادة وكتبوا تعليقات مضحكة رصدها محرر كوش نيوز أبرزها تعليق من أحد المتعاطين الذي كتب (أرفعوا الدعم عن أي حاجة وخلوا لينا البعدل الكيف).

ووفقا للمتابعات فقد نصح بعض الرواد المتعاطين مؤكدين لهم أن هذه الزيادة تعد فرصة عظيمة للإقلاع عن التمباك الذي يسبب عدد من الأمراض أخطرها سرطان اللثة.