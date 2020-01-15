جدولة رحلات شركات طيران المتوقفة من وإلى الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بدأت عدد من شركات الطيران العاملة في السودان، بجدولة الرحلات الجوية المتوقفة ليوم أمس، على أن تبدأ تسييرها اليوم “الأربعاء”، فيما لم تعلن سلطة الطيران المدني نشرة دولية ببدء الرحلات حتى الآن.

وأعلنت عدة شركات أبرزها “العربية والسعودية وتاركو”، عن برمجة رحلاتها خلال اليوم. وأشارت شركة طيران العربية المتوجهة من الخرطوم لمطار الشارقة إلى جدولة رحلة الأمس التى كانت مواعيد حضورها ٩:٥٠ مساء إلى اليوم على أن تكون مواعيد الحضور للمطار الساعة ١٢:٣٠ ظهراً.

كما بدأت شركة الخطوط السعودية أيضاً، برمجة رحلتها المتوجهة من الخرطوم إلى جدة.

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وأعلنت شركة تاركو للطيران كذلك، عن قيام رحلتها المتوجهة من القاهرة إلى مطار الخرطوم.

وكانت سلطة الطيران المدني أصدرت أمس، نشرة دولية (نوتام) بإغلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية في الفترة من الثالثة بعد الظهر وإلى الثامنة مساء الثلاثاء.

وقال الناطق باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم، إن الخطوة إجراء احترازي لسلامة الطيران طبقاً للقوانين الدولية في المجال.

وكانت قوات تابعة لهيئة العمليات بجهاز الأمن بعدة قطاعات في الخرطوم، أطلقت أعيرة نارية وأغلقت بعض الطرق يوم الثلاثاء، احتجاجاً على قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.