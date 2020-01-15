قُلناااااا.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

والأثنين أمس الأول ..وكأننا نُحذِّر من شيء نُحذِّر من شيء.. نُحذِّر من شيء يستطيع أن يضرِب ..

نقول إن المظلوم حين لا يجد من يستمع لشكواه ..يصرخ ليقول

والآن تكلمي يا يدي ..ثم يضرِب..

والثلاثاء ..هيئة العمليات في جهاز الأمن ..والمسلحة جيداً ..حين لا تجد من يستمع إليها لأربعة أشهر ..تصرخ..

إذن ..تكلمي يايدي ..ثم تضرِب..

والعمل المصنوع هو شيء نُحذِّر منه ..نُحذِّر منذ شهور..

نُحذِّر من الحرب الأهلية ..

والأسابيع الأخيرة ..نُحدِّث أن صناعة الحرب الأهلية في نار صغيرة هنا ..ثم نار صغيرة هناك ..ثم…

والسودان ..نيرانه الصغيرة ..تتلاحق ..

ونُحدِّث أن صناعة الحرب الأهلية .ما يصنعها ليس هو أن ترفض (الجهة الكبرى) حل المشكلة..الحرب ما يصنعها هو أن تتظاهر الجهة الكبرى بالحل بينما هي لا تفعل ..

وعن الحلول الغريبة ..الدولة تُعلِن أمس بعد إطلاق حادث النار ..أنها سوف تُسدِّد مستحقات للمتمردين ..المستحقات التي يصرخ أصحابها وراءها لفترة (120)يوماً ..والدولة ترفض أن تسمع.

والدولة هي الآن ..إن أعطت المتمردين حقوقهم تساءل الناس عن أين كانت الأموال هذه؟

وتساءل الناس عما إذا كان حجزها صناعة للحرب ..ولماذا..؟

والدولة ..إن هي فشِلت في إعطاء المال ..جعلت الإشتباك يتصاعد.

(2)

…

وما تستقبلهُ الدولة أمامها في الساعات القادمة أو الزمان القادم هو ..

الساعة الرابعة إلا ربعاً ..قيادة جهاز الأمن تدخل موقع قيادة التمرد للتفاوض.

بينما…؟

بينما التمرد يسبق اللقاء بقوله أنه يتفاوض ..لكنه لن يسلم سلاحه ..

فهو يعرف أن الجندي الذي يتمرَّد ثم يُسلِم سلاحهُ ..يُسلِم عنقهُ.

والجندي هذا لن يبقى خلف سلاحهِ الى الأبد..وأن شيئاً سوف يحدث.

والجهة التي تدبر الخراب تعرف هذا وتصنع هذا.

وعن الموقف المستحيل هذا نُحذِّر قبل أسابيع ..من الجملة التي أطلقها المتظاهرون في العراق ..

والمتظاهرون في العراق يقولون للوساطة بينهم وبين الحكومة.. إن الموقف يبلغ درجة العقدة التي لا يقطعها إلا السلاح ..

والعقدة التي لا يقطعها إلا السلاح تصنعها الجهات التي تسعى لخراب السودان.

فالجهات تلك ومنذ شهور ..تجعل الأمر يصبح هو.

جهاز الأمن ومنذ شهور ..يجد أنه يُصبح هدفاً لعمل سياسي..

وأن العمل السياسي هذا يسعى لطرده وإستبدالهِ بجهاز يتبع لجهة معينة ..

وجهاز الأمن يرفض ..عندها ..الخطة هي ..

الجهة التي تعجز عن طرد جهاز الأمن مباشرةً ..تذهب إلى تجفيفهِ.

وهناك الجهاز يُجرَّد أولاً من سلطاتهِ.

ثم طرد أقوى جهة فيه هيئة العمليات بإسلوب إيقاف مرتباتها.

ثم صناعة تمرُّد برفض الإستماع إلي شكوى هيئة العمليات..

عندها..

الجهات هذه إما أن يُلقي أفرادها أسلحتهم ويذهبوا ويصبح ذلك خطوة في إستبدالهم بجهة حزبية..

أو أن يرفعوا السلاح ..وهذا يعني خطوة نحو هدف مُخيف ..ويعني الصرخة ذاتها …

صرخة إذن ..تكلمي يا يدي ..

والجيش ..الجهة الوحيدة التي عجزت أصابع السموم عن تفتيتها ..الجيش يُصبح هو ما يمسك أطراف السودان

لكن ..حتى متى

ونظل نُحذِّر ..؟؟

لكن حتى متى.. ؟؟