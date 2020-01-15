تفاصيل في مثيرة في قضية نجم المريخ سيف تيري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف ضابط تفاصيل مثيرة لدى مثوله امام محكمة جنايات الجريفات وأم دوم بوصفه شاكي في بلاغ نجم المنتخب الوطنى ومهاجم المريخ “سيف تيري”وأخر بتهمة معارضتهم لشرطي مرور اثناء قيامه بحملة ترخيص وتظليل المركبات العامة

وقال الشاكى في ليلة الحادثة اثناء تنفيذهم لحملات تظليل وترخيص تم توقيف تيرى اثناء الحملة .. بيد ان الاخير حاول الفرار بالعربه وقام بضربه ودخه معه فى شجار بعد توقيفه .. واشار ان الشاكى انه اقتاد تيري وصديقه الي قسم شرطة ،”حلة كوكو” بالحاج يوسف على ضو ذلك تم القبض على المتهم وأحد اصدقائه و تم حجز سيارة تيرى ودون لهم بلاغ بقسم شرطة حلة كوكو بالحاج يوسف تحت المواد المتعلقة بمعارضة السلطة ،وتهديد الموظف العام وإستخدام القوة الجنائية. المادة السابقة وقع المحظور !!.. بقلم ياسر عائس المقالة القادمة تعرف على أسعار النفط في معاملات اليوم الاربعاء

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