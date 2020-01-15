النقر ( جااا ) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• خطوة ايجابية من مجلس الهلال الاستعانة في الوقت الحالي .. بالمدرب القدير الفاتح النقر ليقود الهلال حتي نهاية الموسم.

• ندرك تماما ان اي مدرب في العالم .. حتي اذا كان زين الدين زيدان .. كان سيرفض تولي المهمة في الوقت الحالي .. لأن الازرق يمر بظروف صعبة .. عقب تعرضه لهزيمة مؤلمة داخل ارضه.

• وقد ادلى النقر بتصريح في هذه الجزئية .. عندما أكد ان هناك مهمة صعبة للغاية في انتظاره.

• كما ان جمهور الهلال في انتظار عودة الفريق سريعا الي سكة الانتصارات .. بالفوز على بلاتنيوم بملعبه ووسط جماهيره في زيمبابوي .. والعودة بعد ذلك لتكرار ذلك امام الاهلي المصري في المقبرة.

• النقر يملك الفكر التدريبي الذي سيقوده لعلاج السلبيات الموجودة في صفوف الازرق .. وأيضا مؤهل تماما لقيادة الهلال لتحقيق نتائج ايجابية في المباراتين القادمتين.

• نرجو من مجلس الادارة بعد ان وضع ثقته في النقر .. أن يقوم بمنح الفاتح كافة الصلاحيات .. والعمل على تلبية مطالبه في تجهيز الفريق .. في حال طالب بالسفر مبكرا الي زيمبابوي من أجل التعود على الأجواء هناك.

• الهلال مطالب بالفوز على بلاتنيوم على ارضه حتي ينافس بقوة على خطف احدى البطاقات المؤهلة للصعود الي دور الـ8.

• المهمة في زيمبابوي لن تكن سهلة .. بعد أن كشر بلاتنيوم عن أنيابه امام الاهلي المصري في الجولة الماضية .. وكان قريبا من الخروج فائزاً بعد نجاح الفريق المصري من إدراك التعادل .. لينجو من الهزيمة.

• امل ترقي الهلال مازال موجودا وبقوة .. فقط علينا خوض مباراتي الاهلي المصري والفريق الزيمبابوي بحسابات خاصة.

((صمت اخير)).

• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.