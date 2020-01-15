الكاف يوضح موقفه من مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري بسبب أحداث...

الخليج 365 :

أصبحت مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام في الأول من فبراير/ شباط المقبل، مهددة بالنقل خارج السودان.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت أن السودان أغلق المجال الجوي، ومنع الطائرات من المغادرة من وإلى السودان.

وقال مصدر داخل الاتحاد الأفريقي ، إن على الهلال أن يخطر الكاف والأهلي المصري بملعب المباراة، قبل موعدها بـ 10 أيام أي بحد أقصى يوم الثلاثاء المقبل.

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وأشار المصدر إلى أن الهلال لم يخطر الكاف حتى الآن بوجود أي عوائق أمام إقامة مباراة الأهلي المصري داخل السودان.

وتنص اللائحة على أن يحدد النادي المضيف الملعب في الموعد المحدد، ومن حق الكاف فقط اتخاذ قرار بنقل المباراة خارج الدولة للظروف القهرية والأمنية.

وتابع أن الأهلي من حقه تقديم احتجاج للكاف إذا رأى أن هناك صعوبة في الذهاب للسودان، لكن الكاف هو من يحدد مصير تلك الشكوى وفقًا للمعلومات التي لديه.

وشدد المصدر على أنه يتوقع حل الأزمة قريبًا، كما أن الهلال سيتوجه إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم في الجولة الخامسة من مجموعات دوري الأبطال أي قبل أسبوع من مباراة الأهلي.

وأشار إلى أن قدرة الهلال على السفر بشكل طبيعي إلى زيمبابوي، يعد اختبارا جديا لحل الأزمة، مختتما: “فإذا تمكنت طائرة الفريق الأزرق من الإقلاع لهراري سيكون ذلك مؤشرا جيدا لتمكن الأهلي المصري من الذهاب للسودان”.