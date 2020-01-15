(7) لاعبين يغادرون كشوفات بلاتنيوم الزيمبابوي قبل مواجهة الهلال بهراري

الخليج 365 : أعلن نادي عزام التنزاني انه تعاقد مع لاعب خط وسط بلاتنيوم الزيمبابوي نيفر تيغيري لمدة موسم واحد وقال النادي التنزاني في بيانرسمي امس الثلاثاء تحصلت عليه (سودانا فوق) ان الاتفاق اكتمل واللاعب وقع رسميا.. وأصبح (تيغيري) سابع لاعب يغادر النادي الزيمبابوي هذا الشهر،ولاعب بلاتنيوم ضيفة الهلال السوداني يوم ٢٤ من الشهر الجاري ضمن مباريات دوري مجموعات دوري ابطال افريقيا الجولة الخامسة.

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