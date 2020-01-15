الجنيه السوداني يواصل رحلة هبوطه المتسارع..إرتفاع غير مسبوق يسجله سعر الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

واصل الجنيه السوداني رحلة هبوطه المتسارع في مواجهة العملات الأجنبية بالغا مستويات غير مسبوقة في ختام تداولات الثلاثاء بينما تراجعت حملات السلطات على تجار العملة في وسط الخرطوم.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) فإن أسعار الدولار تراوحت ما بين 92 -93 جنيها للبيع مقارنة بـ 91 جنيها يوم الاثنين، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 24.2 جنيها والدرهم الإماراتي 24.3جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو ١٠٠ جنيها.

وارجع المتعاملون استمرار الارتفاع لشح المعروض وزيادة الطلب خاصة من المستوردين إلى جانب ارتفاع المضاربات من قبل التجار.

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وتوقع المتعاملون مزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة حال استمرار ارتفاع حدة الطلب على العملات الأجنبية بجانب تراجع الحملات الأمنية.

وكانت شعبة عمليات الخرطوم بدأت حملات مفاجئة خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن ضبط 60 تاجر عملة بطرقات الخرطوم الرئيسية ووسط السوق العربي وسوق الكلاكلة اللفة.

وقضت محكمة الخرطوم شرق بالسجن لمدة شهر ومصادرة الأموال لصالح حكومة السودان في مواجهة 25 منهم، فيما تم تبرئة متهماً لعدم كفاية الأدلة.

وأتت الحملات على خلفية انخفاض سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار ما أسهم في ارتفاع الأسعار في السوق السودانية.