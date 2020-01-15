إعفاء وتعيين مدير عام سوق الخرطوم للاوراق المالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء قرارا” يوم الثلاثاء بناء” على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بإعفاء السيد / أ.د. أزهري الطيب الفكي من وظيفة مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية. وتعيين السيد/ د. علي خالد محمد احمد الفويل مديرا عاما لسوق الخرطوم للأوراق المالية، ووجه القرار وزارتي المالية و التخطيط الاقتصادي (سوق الخرطوم للأوراق المالية) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الاخرى اتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.

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