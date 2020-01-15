خليفة البرنس يشعل تدريبات الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ظهر لاعب الهلال الجديد عبد الرازق في تدريبات الهلال واشعل اللاعب مران الهلال بعد ان ظهر لاول مرة بشعار ناديه الجديد وكشف عن جاهزيته لقيادة الهلال في المرحلة المقبلة.

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