الطيران المدني: شركات النقل وراء ارتفاع الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حملت سلطة الطيران المدني شركات الطيران الأجنبية ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي. وبرر الناطق الرسمي باسم السلطة عبد الحافظ عبد الرحيم، الأمر إلى أن بعض الشركات تقوم ببيع أسعار التذاكر بالدولار. وكشف عبد الرحيم بحسب صحيفة آخر لحظة، عن دفع مقترحات إلى وزارة المالية والبنك المركزي متمثلة في معالجة تحويلات مبيعات التذاكر وسعر الصرف بجانب الضرائب بهدف تخفيف العبء على المواطنين، مع مراعة عدم تضرر شركات النقل.

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