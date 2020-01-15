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الأربعاء 15 يناير 2020
السودان ومصر يبحثان تعزيز التعاون بمجالات الاستثمار الزراعي بحث وزير الزراعة، عيسى عثمان شريف، سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان ومصر في مجالات الاستثمار الزراعي.
والتقى الوزير أمس ( الثلاثاء) سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، حسام عيسى، وناقشا التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجال الزراعي. وأشاد الوزير بحسب (وكالة السودان للأنباء) بتعاون مصر الثنائي المبني على التعاون الفني والتدريب، داعياً إلى ضرورة التنسيق بين البلدين في كافة المجالات الزراعية والبحثية للاستفادة من تجربة مصر في سكن المهندسين الزراعيين والتدريب.
وأكد أن أبواب الوزارة مفتوحة للتعاون في جميع المجالات.
من جانبه أكد السفير حسام عيسي على أهمية التعاون في المجال الزراعي خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها البلدان، مستعرضا تجربة مصر في الزراعة.
وكشف عيسى عن توفير دورات تدريبية خاصة بالقطاع الزراعي وإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين.
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