شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأربعاء” عن أنّ قيادي باتحاد أصحاب العمل السابق، أوضح خروج ملياري دولار من استثمارات رجال أعمال سودانيين لدول الجوار خلال الأشهر الستة الأخيرة. ووصف الأمر بحسب الصحيفة بالخطير على الاقتصاد المحلي. وقالت صحيفة الصيحة إنّ دراسة كشفت عن تراجعٍ الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان بنسبة”55%”. Advertisements وقالت الصحيفة بحسب مصدرٍ إنّ سبب هروب رأس المال الوطني للخارج هو مشكلة السياسات ومستجدات الوضع السياسي والاقتصادي. وكشفت عن اتجاه العديد من الاستثمارات الوطنية لدولة يوغندا لما بها من استقرار سياسي واقتصادي واستقرار سعر صرف العملات. وأشارت إلى دراسة أعدّها الخبير الاقتصادي محمد الناير، كشف فيها عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان بنسبة”55%” خلال 2006 ـ 2018. وأكّدت الدراسة أنّ تنفيذ المشروعات الاستثمارية المصدّقة لم يتجاوز الـ”26%” مقابل”9%” فقط من المشاريع المحلية، وأنّ تنفيذ المشروعات الصناعية الأجنبية لم يتجاوز الـ”37%” من جملة المشاريع المصدّقة، والخدمية”18%”، والزراعية”21%”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خروج ملياري دولار من استثمارات رجال أعمال سودانيين لدول الجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.