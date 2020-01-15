روحاني: السعودية وإسرائيل حرضتا أميركا للخروج من “الاتفاق النووي” والأخيرة خسرت

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الرئيس الايراني حسن روحاني إن بلاده سترد على اغتيال الفريق قاسم سليماني بإخراج أميركا من المنطقة وستعمل على ذلك ولو طال الزمن، مضيفاً أن “التوتر الأمني في المنطقة ليس في صالح العالم وليس في صالح أوروبا وليس في صالح آسيا”.
ولفت روحاني في كلمة له إلى أن “البعض في خارج إيران هم من أساء لإيران وزاد التوتر وهو من يضغط على الشعب الإيراني بالعقوبات”، مشدداً على أن “أميركا هي المسؤولة عن الجرائم المرتكبة بحق إيران في الحرب المفروضة وفي العقوبات”.
كما دعا روحاني أوروبا من جديد إلى الاتفاق النووي.
وفي السياق، أوضح الرئيس الايراني أن “السعودية والكيان الصهيوني حرضا أميركا للخروج من الاتفاق النووي والأخيرة خسرت”.
وتابع قائلاً “أخطأتم في المنطقة وأخطأتم في العقوبات وأخطأتم في اغتيال الفريق سليماني، اليوم جنود أميركا في خطر وغداً جنود أوروبا”.
الميادين
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