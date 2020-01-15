ترامب يبحث أزمة “سد النهضة” مع وفد وزاري من مصر وإثيوبيا والسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التطورات الأخيرة حول “سد النهضة”، مع وفد وزاري من مصر وإثيوبيا والسودان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ترامب في العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الثلاثاء، مع الوفد، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

وقال بيان البيت الأبيض إن ترامب بحث مع الوفد التطورات الأخيرة حول “سد النهضة”، وعبّر عن دعمه للتفاهم بين الأطراف.

وأكد ترامب أنه يدعم التوصل لاتفاقية بين الأطراف تقوم على التعاون، ومستدامة وعلى أساس الفائدة المتبادلة.

ولفت إلى أهمية استخدام موارد المياه بشكل يعود بالفائدة على كامل البلدان المعنية.

والاثنين، انطلق الاجتماع التقييمي الأخير لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت صحيفة “الأهرام” المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري، شارك في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية في واشنطن كلا من مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور ممثلين عن الجانب الأمريكي والبنك الدولي.

ويحضر الاجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان، لتقييم مفاوضات السد الأربعة الأخيرة، التي انتهت وفق إعلان القاهرة وأديس أبابا “دون توافق” على ملء وتشغيل السد.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

الأناضول