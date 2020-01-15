“مجتهد” يكشف معلومات مثيرة عن نظرة بن سلمان للدين والسلطة والمال!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، في سلسلة تغريدات، الثلاثاء، عن معلومات مثيرة حول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورؤيته للدين والأخلاق والشعب والمال والسلطة.

وقال “مجتهد” إن المعلومات “ليست استنتاجات أو تحليلات غير مباشرة، بل حقائق مبنية على تسريبات ومشاهدات ومعلومات مباشرة من دائرته الخاصة (بن سلمان) ودائرة والده الحالية والسابقة (الملك سلمان بن عبد العزيز)”.

وكتب “مجتهد” قائلا “لا يملك ابن سلمان رصيدا ثقافيا ولا حصيلة معرفية ذي بال، ولو مر باختبار ثقافة عامة في التاريخ والجغرافيا والسياسة والاقتصاد والدين والقانون لما أحرز أكثر من ١٥٪، لكنه تعلم بعض المصطلحات والمعلومات المحدودة التي تصلح لادعاء المعرفة فظن البعض أنه لديه بعض الفهم في الاقتصاد على الأقل لكنه رغم سطحية ثقافته وضحالة معرفته فإن لديه رؤية تفصيلية لما ذكرته أعلاه، تشكلت بسبب عيشه في كنف والده والشخصيات المقربين من والده الذين لهم دور مباشر وغير مباشر في تشكيل شخصية وعقليته، وتحديدا هم عثمان العمير وعبد الرحمن الراشد وتركي الحمد. كان والده معروفا ببغض “المطاوعة” رغم مجاملتهم في الظاهر، وكان يردد أن أخطر شيء على حكم آل سعود هو المطاوعة”.

وأضاف “ومن المفارقات أن فهد وسلطان ونايف رغم ما عرف عنهم من ظلم وفساد كان لديهم قبسا من عاطفة روحية وقناعة بحاجة الحكم للدين، أما سلمان فقد كان جافا روحيا رغم نفاقه أمام المشايخ. كان سلمان يبشّر في مجالسه الخاصة وعلى مسمع من ابنه هذا أن المجاملة للمطاوعة ستنتهي قريبا ولن يعود للدين هيبة في البلد وسوف تنتهي تمثيلية تطبيق الشريعة وتلغى كل المحرمات الاجتماعية، ولذلك كان سلمان معجبا بالملك عبد الله أكثر من سلطان ونايف رغم أنهم أشقاؤه لأنه أجرأ منهم على الدين. كان سلمان يتصنع القرب من العلماء وشيوخ القبائل بطريقة نفاقية لأن الظروف كانت تقتضي ذلك، لكن الذين كان يقربهم بثقة وقناعة حقيقية ويعطيهم حق التأثير على أبنائه هم عثمان العمير وعبد الرحمن الراشد وتركي الحمد وغيرهم من المشهورين بعدواتهم للدين وانسلاخهم من الهوية الإسلامية العربية. وهكذا، عاش ابن سلمان في هذا الجو المعادي للدين والأخلاق والقيم، والمبشر بانسلاخ الوطن من عروبته وإسلامه، وتتلمذ على يد ثلة من الزنادقة، فضلا عن بيئة البطر والتفسخ و”الدلع” الذي عامله به والده حيث كان لا يُسأل عما يفعل، فكانت هذه عوامل جعلت من شخصيته مسخا بامتياز”.

وأضاف “طبقا لبعض المتدينين ممن تمكنوا من اختراق دائرته ولم يكن يعلم بتديّنهم، فقد لاحظوا تضايقه من أي ذكر لله حتى لو كان بشكل عابر، وأنه حين يكتشف شيئا من العاطفة الدينية عند أحد المحيطين به يستبعده فورا من الدائرة فيما عدا استثناءات قليلة لها مبررات خاصة”.

وتابع “ومن عمق تشربه لنهج العمير والراشد والحمد فهو يردد في مجالسه الخاصة أن الإسلام خطر في ذاته وليس فقط في نشاط الصحوة، كما يقول في العلن، وقد تعلم من أؤلئك الزنادقة أن نصوص القرآن والسنة كلها خطر وأنه حتى لو سُحق الإسلام السياسي فسيبقى وميض تحت الرماد ينطلق يوما فيحرك الناس ضد السلطة”.

وأشار “مجتهد” إلى أن مقربين من بن سلمان ينقلون عنه “أن التيار المدخلي -الذي يستخدمه حاليا- لن يكون بمنأى عن بطشه بعد أن يستغني عنهم، لأن دعاة هذا التيار يتبنون تعظيم الحديث الصحيح واحترام علماء السلف، وهذا عنده هو “بلا بوك يا عقاب”، حيث لا يصلح للمستقبل عنده من يعظم الحديث ويحترم علماء السلف حتى لو كان جاميا”.

وتابع موضحا “وتأكيدا لكل ما سبق فإن حالات التطاول على ثوابت الدين والتهكم بأهله والربط بين الدين والتخلف و”الإرهاب” التي تظهر في مقالات ومقابلات وتغريدات والتي ينفذها أشخاص معروفون، كلها تقريبا تتم بتوجيه شخصي منه، ويزوّد المكلفون بها بحصانة كاملة حتى لو تعرض بعضهم لتمثيلية محاسبة باهتة”.

وأرجع “مجتهد” “اعتقال العلماء والدعاة وفرض الإقامة الجبرية والضغط على بعض الضعفاء من العلماء لإعلان فتاوى ومواقف خيانية”، إلى أنها “بهدف تحقيق نفس الهدف وهو الحرب على الدين نفسه وحرمان المجتمع تماما من صوت الدعوة مقابل حملة شرسه في تشويه الدين”.

وأوضح قائلا “حين نقول إنه يوجه شخصيا قضايا التطاول على الدين واعتقال العلماء فأنا أقصدها حرفيا، فهو يمارس بشكل تفصيلي توجيه الأوامر، وبعض الأحيان لا يكتفي بالتعميد الشفوي للأشخاص المعنيين، بل كثيرا ما يستخدم -من شدة حماسه وغبائه- تطبيقات التواصل (الواتس غالبا) للتوجيه والمتابعة”

العلاقة مع بن زاي

وتطرق “مجتهد” في تغريداته إلى علاقة بن سلمان بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، قائلا إنه “خلافا لما يعتقده الكثير فإن شخصية ابن سلمان المعادية للدين لم يصنعها ابن زايد، بل هما شيطانان توافقا قلبا وعقلا وعاطفة وشعورا وحل بينهما انسجام كامل، وينقل المقربون من ابن سلمان أن حالته مع ابن زايد يصح عليها قول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى.. فصادف قلبا خاليا فتمكنا”.

وأضاف “لذلك فابن زايد ليس بحاجة -كما يدعي البعض- لابتزاز ابن سلمان بتسجيلات، ويؤكد القريبون من ابن سلمان أنه هو الذي بادر بطلب الخبرة منه في محاربة الإسلام وتخريب المجتمع والتطبيع ودعم الطغاة، وهو صاحب فكرة اللجان المشتركة في كل الوزارات، وهو الذي تحمس لتوحيد البرامج الأمنية والإعلامية”.

وتابع “رغم هذا العشق بينهما وحاجة ابن سلمان لابن زايد في الخبرة السياسية في حرب الإسلام يبقى العمير والراشد والحمد أرقى النماذج عنده، والراشد بالذات هو المثل الأعلى. وأما على مستوى التنفيذ فلا يعلو أحد على سعود القحطاني والسبب بسيط وهو سجله “الرائع” في محاربة الإسلاميين أيام التويجري”.

وأشار “مجتهد” إلى أنه سيتابع حديثه في الأيام القادمة عن رؤية ولي العهد السعودي “للأخلاق والقيم والحياة الاجتماعية وتفاصيل كثيرة عن دوره الشخصي في كثير من النشاطات الموجهة لتخريب المجتمع وتطبيع الفساد والشذوذ”.

واختتم تغريادته قائلا “نسيت معلومة مهمة.. يؤكد المقربون منه قناعته أن علاقة السلطة بالدين انتهت ويجب أن يعلن ذلك بصوت مرتفع، ويكرر في مجالسه نيته تجريم الوهابية تحديدا والبراءة منها علنا. وقد وجه وسائل الإعلام المختلفة بالتهيئة لذلك وشن حملة غير رسمية على الوهابية وعلى ما يسمى شيوخ الدعوة النجدية”.

القدس العربي