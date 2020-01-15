الجيش العراقي: التوصل لنتائج مهمة بتحقيق اغتيال سليماني والمهندس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الجيش العراقي، عن توصله لاستنتاجات مهمة في تحقيقاته المتواصلة حول اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبي مهدي المهندس.

وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، في تصريحات لوكالة الأنباء الحكومية، إن لجنة التحقيق في مقتل سليماني والمهندس توصلت إلى “استنتاجات مهمة وستفتح منفذا من منافذ التحقيقات المعمقة للجهات الأخرى”.

وأضاف أنه “تم تكليف جهاز المخابرات والاستخبارات الداخلية (بمتابعة التحقيق)”، لافتا الى أن “التحقيق ربما سيتخطى الحدود”، في إشارة إلى سوريا التي قدم منها سليماني قبيل اغتياله.

وأشار خلف إلى أن اللجنة يترأسها وزير الداخلية ياسين الياسري، وتضم ممثلين عن جميع الأجهزة الأمنية وسلطة الطيران المدني والمراقبين الجويين.

وأوضح أن اللجنة ستسلم تقريرها النهائي إلى عبد المهدي فور الانتهاء منه.

عربي21