لافروف يوجه رسالة عاجلة لمنطقة الخليج: اقتراحنا لا يزال على الطاولة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المبادرة الروسية حول آلية الأمن الجماعي في منطقة الخليج لا تزال على الطاولة.

لافروف يوجه رسالة لمنطقة الخليج: اقتراحنا لا يزال على الطاولة!لافروف يدعو لتجنب لغة العقوبات أثناء الحديث عن مستقبل العالم

وقال لافروف في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي “حوار رايسينا”، في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأربعاء: “في وضع أقل خطورة بكثير من الآن اقترحنا على دول المنطقة (الخليج) التفكير في آلية جماعية للأمن”.

وأضاف لافروف أن هذه الفكرة لا تزال على الطاولة، وآمل أن تجري دراستها”.

واقترحت روسيا في يوليو العام الماضي، تشكيل مجموعة عمل لإعداد مؤتمر دولي حول الأمن والتعاون في منطقة الخليج، ما يسمح بإنشاء منظمة دائمة لهذا الغرض.

RT