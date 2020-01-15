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لجنة التحقيق تعلن أسر ضحايا وشهود أحداث معسكر العيلفون

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 15-يناير-2020

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لجنة التحقيق تعلن أسر ضحايا وشهود أحداث معسكر العيلفون

أصدرت لجنة التحري والتحقيق في أحداث معسكر العيلفون للعام ١٩٩٨م أسر الضحايا والمفقودين وكافة المواطنين الذين لديهم معلومات عن احداث معسكر الخدمة الوطنية بالعيلفون للعام ١٩٩٨م ووجهت فيه بحسب صحيفة السوداني الدولية، بمقابلة اللجنة للادلاء بالشهادة وتقديم المعلومات.

 

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وذلك يوميا من الاحد الي الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا بمقر اللجنة  بنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بالخرطوم _ العمارات شارع ١٧ شمال غرب مصرف التنمية العربي _ الطابق الرابع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

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