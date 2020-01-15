التاريخ: 15-يناير-2020
25 مشاهدة
أصدرت لجنة التحري والتحقيق في أحداث معسكر العيلفون للعام ١٩٩٨م أسر الضحايا والمفقودين وكافة المواطنين الذين لديهم معلومات عن احداث معسكر الخدمة الوطنية بالعيلفون للعام ١٩٩٨م ووجهت فيه بحسب صحيفة السوداني الدولية، بمقابلة اللجنة للادلاء بالشهادة وتقديم المعلومات.
وذلك يوميا من الاحد الي الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا بمقر اللجنة بنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بالخرطوم _ العمارات شارع ١٧ شمال غرب مصرف التنمية العربي _ الطابق الرابع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التحقيق تعلن أسر ضحايا وشهود أحداث معسكر العيلفون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.