مصادر: خروج ملياري دولار من استثمارات رجال أعمال سودانيين لدول الجوار

كشف مصدر قيادي باتحاد أصحاب العمل السابق، عن خروج ملياري دولار من استثمارات رجال أعمال سودانيين لدول الجوار خلال الأشهر الستة الأخيرة.

ووصف الأمر بالخطير على الاقتصاد المحلين فيما كشف دراسة كشفت عن تراجعٍ الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان بنسبة ”55%”.

Advertisements

وقال المصدر أمس، إنّ سبب هروب رأس المال الوطني للخارج هو مشكلة السياسات ومستجدات الوضع السياسي والاقتصادي، وكشفت عن اتجاه العديد من الاستثمارات الوطنية لدولة يوغندا لما بها من استقرار سياسي واقتصادي واستقرار سعر صرف العملات.

وكشفت دراسة أعدّها الخبير الاقتصادي محمد الناير، عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان بنسبة ”55%” خلال 2006 ـ 2018.

وأكّدت الدراسة أنّ تنفيذ المشروعات الاستثمارية المصدّقة لم يتجاوز الـ”26%” مقابل”9%” فقط من المشاريع المحلية، وأنّ تنفيذ المشروعات الصناعية الأجنبية لم يتجاوز الـ”37%” من جملة المشاريع المصدّقة، والخدمية ”18%”، والزراعية”21%”، ونوه لانطباق الأمر على المشروعات المحلية بتنفيذ (4%) فقط من المصدقة للقطاع الصناعي و(12%) للخدمي، و(33%) للزراعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)