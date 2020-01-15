لجان المقاومة بالفولة تحذر من فتنة الزحف الأخضر

التاريخ: 15-يناير-2020
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أصدرت لجان المقاومة بمدينة الفولة ولاية غرب كردفان بياناً حذرت فيه فلول النظام السابق بعدم الخروج فيما يسمى بالدعوات التي اطلقوها عبر الوسائط بما يسمى بالزحف الاخضر، وحملت الوالي والأجهزة الامنية بالولاية نتائج تداعيات هذه الدعوة المدسوسة لضرب استقرار وأمن هذه الولاية الهادئة.
وقال البيان بحسب صحيفة السوداني الدولية ان دعوات الخروج توزع تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية الأمر الذي يدعو للريبة، وقالت ان لجان المقاومة لن تقف مكتوفة إزاء كل من يحاول الوقوف أمام ثورة ديسمبر المجيدة او من يساندها، وانه سيتم التصدي بعنف لكل من يحاول المساس بالديمقراطية والسلام الاجتماعي الذي تشهده المنطقة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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