نيابة الثراء الحرام تخضع آدم الفكي للتحقيق

التاريخ: 15-يناير-2020
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خُضع والي جنوب دارفور السابق آدم الفكي للتحري والتحقيق في نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه بضاحية العمارات بالخرطوم، على خلفية مخالفات مالية.
وأفادت مصادر، بأن النيابة دونت بلاغاً في مواجهة الفكي تحت المادة (7) المتعلقة بالثراء المشبوه، ويُقصد به كل ما يطرأ على أي شخص ولا يستطيع بيان أي وجه مشروع لاكتسابه.
وبحسب صحيفة الصيحة، حضر الفكي إلى مقر نيابة الثراء الحرام من سجن كوبر الذي يقبع فيه عقب سقوط النظام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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