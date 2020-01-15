توقف العمل بحقل “هجليج” بعد إطلاق نار من مقر كتيبة هيئة العمليات

توقف عمال ومهندسو النفط بحقل هجليج عن العمل بعد إطلاق النار من مقر كتيبة تتبع لهيئة العمليات بجهاز المخابرات تضامناً مع زملائهم بالخرطوم، فيما أغلق جنود طريقي “سفيان وزرقة” بغرب كردفان التابعين للشركة الصينية لعمليات البترول.

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وأدى تصاعد الأحداث عقب احتجاجات أفراد يتبعون لهيئة العمليات لتوقف العمل بمواقع شركات النفط بالولاية بما فيها هجليج، فيما تواصل العمل بحقل “بليلة” دون تاثر.

وأكد مصدر بحقل هجليج بحسب صحيفة الصيحة، توقف العمل كلياً بالحقل أمس، وأوضح أن كل عمال الشركات لزموا مقارهم السكنية، باستثناء حقل بليلة، وتوقف في هجليج بسبب تواصل إطلاق أعيرة نارية من معسكر الأمن الذي يضم كتيبة من هيئة العمليات بالقرب من موقع الشركة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)