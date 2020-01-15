النائب العام يلتقي الممثل الاممي المعني بالمخدرات

التقى النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر علي بمكتبه بالنيابة العامة امس الثلاثاء الممثل الأقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه والوفد المرافق له.

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من جانبه رحب النائب العام بالوفد وقدم لهم تنويرا حول عمل النيابة العامة كجهاز عدلى مستقل يعمل وفق قانون النيابة العامة لسنة 2017م والذى أورد مهام وإختصاصات النيابةالعامة بتولى الإشراف على التحرى فى كافة الجرائم العابرة للوطنية والتى تمتد لتشمل الإتجار بالبشر، مكافحة الفساد، غسل الأموال.. الخ.. موضحاً أن للنيابة العامة مكاتب متخصصة بالعاصمة والولايات الحدودية المتأثرة بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وأن النيابة العامة مواجهه بتحديات كبيرة فى هذه المرحله في مجال الفساد واسترداد الاصول وكافة الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة السابقة.

على صعيد متصل أوضح النائب العام بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن النيابة تطمح في تعاون المكتب الأقليمي في مجال التدريب وبناء القدرات وفي انتظار إستجابة المجتمع الدولي للطلب المقدم في ذات الخصوص وأنه يتم إعداد مصفوفة بإحتياجات النيابة العامة التدريبة خلال الفترة القادمة يراعي فيها العدد المستهدف ونوع التدريب وأماكن إنعقاد التدريب وأن سعي النيابة العامة سيشمل قيام مركز تدريبي مشترك لجميع جهات انفاذ القانون من قضاء ونيابة وشرطة، وانه سيتم التعاون ما بين النيابة والمكتب الوطني للامم المتحدة في السودان للوصول الى صيغة اتفاقية بشأن الاحتياجات التدريبية واللوجستية وبناء القدرات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)