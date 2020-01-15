البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول

تسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري أمس “الثلاثاء” أوراق اعتماد سفراء كل من الدنمارك “السفيرة كارن ياولسن”، التشيك السفير “جان فوليك”، صربيا “يوجوسلاف ال جي فوكادينوفيتش” جمهورية بولندا “ميشال ميركو تشتسكي”، أستراليا “السفير جلين أندرو مايلز”وفيتنام “السفير تران ثان كونق.

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وأكد رئيس مجلس السيادة – خلال مراسم اعتماد السفراء، كل على حدة – بحسب صحيفة السوداني الدولية، أكد حرص السودان على تطوير علاقاته وتعزيز التعاون الثنائي مع هذه الدول في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة.

وأكد مدير عام مراسم وزارة الخارجية السفير صلاح أن مراسم تقديم أوراق الاعتماد كانت فرصة طيبة لاطلاع السفراء على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاستثمارية في السودان، ولبحث سبل تطوير العلاقات في المجالات المختلفة. وعبر السفراء عن سعادتهم للعمل في السودان، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات وفتح آفاق للتعاون المشترك بين السودان ودولهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)