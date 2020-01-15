الجيش: كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع القوة المتفلتة

أكد الناطق باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن رفض القوات المسلحة للسلوك المشين الذي قامت به قوة تابعة لجهاز المخابرات العامة أمس، احتجاجاً على ضعف استحقاقاتها المالية، ووصف ما تم بأنه فوضى تتطلب الحسم الفوري.

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وأعلن عامر في تصريحات بحسب صحيفة الصيحة أمس، عن تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم لحسم الفوضى، وقال إن كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على تلك التفلتات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)