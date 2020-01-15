اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الحكومة تدعو المواطنين للابتعاد عن مناطق الاحداث

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 15-يناير-2020

76 مشاهدة

الحكومة تدعو المواطنين للابتعاد عن مناطق الاحداث

 

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح ان بعض مناطق العاصمة شهدت تمرداً لقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة. وذلك بخروج وحدات معها الى الشوارع واقامت متاريس واطلقت زخات من الرصاص في الهواء.

Advertisements

 

 

وأشار فيصل بحسب صحيفة السوداني الدولية، الى اصدار جهاز الأمن قراراً بتسريح هيكة العمليات بعد التعديل الذي حدث لقانون الجهاز وتحويله لجهاز أمن لجمع المعلومات، منوهاً لرفض بعض الوحدات للمقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تدعو المواطنين للابتعاد عن مناطق الاحداث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا