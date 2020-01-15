الحكومة تدعو المواطنين للابتعاد عن مناطق الاحداث

التاريخ: 15-يناير-2020
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قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح ان بعض مناطق العاصمة شهدت تمرداً لقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة. وذلك بخروج وحدات معها الى الشوارع واقامت متاريس واطلقت زخات من الرصاص في الهواء.
وأشار فيصل بحسب صحيفة السوداني الدولية، الى اصدار جهاز الأمن قراراً بتسريح هيكة العمليات بعد التعديل الذي حدث لقانون الجهاز وتحويله لجهاز أمن لجمع المعلومات، منوهاً لرفض بعض الوحدات للمقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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