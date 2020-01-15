الصيحة: * التفاصيل الكاملة لتمرد هيئة العمليات * (الدعم السريع) الحديث عن المشاركة مع (حفتر) كذب وهجوم منظم * خروج ملياري دولار من استثمارات رجال اعمال سودانيين لدول الجوار * والي الجزيرة يشكل لجنة تقص في احداث (الزحف الأخضر) السوداني الدولية: * الخرطوم تحت زخات الرصاص * حميدتي يتهم قوش ويحذر من الإنقلاب * اغلاق مطار الخرطوم وإصابة شاب بطلق ناري وتوتر أمني بالعاصمة * النائب الأول لمجلس السيادة: لن نسمح بالانقلاب والزحف الاخضر مخطط الجريدة:

* حمدوك: الأوضاع تحت السيطرة والثورة لن تتراجع * حميدتي: قوش متورط في تمرد قوات بهيئة العمليات * تجمع المهنيين: جهاز أمن النظام البائد وراء عصابات (النيقرز) * الناطق الرسمي باسم الحكومة: الجيش قادر على حسم الفوضى Advertisements المجهر: * تمرد في هيئة عمليات الأمن والجيش يسيطر على مقراتها * (حميدتي) يتهم (قوش) بالوقوف وراء أحداث الخرطوم آخر لحظة:

* نيران كثيفة وإغلاق شوارع وهلع بالخرطوم * حميدتي: (قوش) وراء تمرد هيئة العمليات و(دمبلاب) مقصر * المهدي: (انا زول محبوب) الدار:

* صدى واسع لانفراد (الدار) بكشف تفاصيل الفتاة مقطعة الأجزاء * احتجاجات واطلاق نار بولاية الخرطوم من منسوبي جهاز الأمن هيئة العمليات * حميدتي يتهم قوش بالوقوف خلف الأحداث * وزير الاعلام: القوات المسلحة قادرة على حسم التمرد وتأمين حياة المواطنين والمنشآت * جهاز المخابرات: هنالك اجراءات لتقييم الموقف ومعالجته * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للاساس والتربية الاسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 15 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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