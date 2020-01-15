رئيس البرلمان الليبي يعلن انهيار وقف إطلاق النار في طرابلس واستمرار القتال لتحريرها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، مساء أمس الثلاثاء، “انهيار وقف إطلاق النار في طرابلس واستمرار القتال لتحريرها من الميليشيات المسلحة”.

وقال صالح، خلال تصريحات مع قناة “الغد”، إن “الموافقة على وقف إطلاق النار جاءت احتراما لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، مؤكدا أن “حكومة السراج جلبت الاستعمار للشعب الليبي”.

​وأضاف أن الجيش الليبي رفض التوقيع على اتفاق موسكو بسبب مشاركة تركيا، مؤكدا أن “التدخل التركي في ليبيا ودعمه الميليشيات المسلحة، تسبب بزعزعة الأمن وتأخير حسم معركة تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق”. المادة السابقة جواد ظريف: تفعيل أوروبا لآلية فض النزاع النووي خطأ استراتيجي

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