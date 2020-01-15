جواد ظريف: تفعيل أوروبا لآلية فض النزاع النووي خطأ استراتيجي

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الخليج 365:
اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن تفعيل الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، آلية فض النزاع النووي، لا أساس له قانونيا، وخطأ استراتيجي سياسي.
وأوضحت وكالة “إرنا”، مساء اليوم، الثلاثاء، أن تصريح ظريف قد أدلى به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قائلا إن تصريح ظريف جاء خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلس آنن، في نيودلهي الثلاثاء.
وأكد موسوي أنه تم خلال اللقاء البحث حول أحدث التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي والظروف الإقليمية، خاصة في أفغانستان.
وانتقد وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء عدم تنفيذ الأوروبيين التزاماتهم في إطار الاتفاق النووي، معتبرا تفعيلهم آلية فض النزاع النووي بأنه لا أساس له قانونا، وخطأ استراتيجي، سياسيا.
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