في اشتباكات مقر هيئة العمليات.. شهيدين و4 اصبابات بينهم ضباطاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفادت مصادر قبل قليل، بإستشهاد شهيدين بينهم ملازم اول من قوات الجيش واصابة 4 ضباط جراء الاشتباكات الجارية بضاحية سوبا جنوب الخرطوم . وتجري حاليًا اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومتمردين من وحدة هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بضاحية سوبا جنوب الخرطوم . وفي وقت سابق، سيطرت قوات الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، على مقر هيئة العمليات بحي كافوري شمالي الخرطوم بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة.

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