عاجل: إعتقال 43 فرداً من هيئة العمليات بكافوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر، قبل قليل بأن السلطات الامنية بالعاصمة الخرطوم أعتقلت 43 عنصرًا من هيئة العمليات التابع لجهاز المخابرات العامة في منطقة كافوري وذلك عقب سيطرة الجيش على مقر الهيئة المتمردة.

وسيطرت القوات السودانية على مقرات المخابرات في الخرطوم من متمردي وحدة هيئة العمليات العامة عقب اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الاسلحة الثقيلة .

وفي السياق، أعلنت المخابرات العامة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، انتهاء التمرد المسلح لعناصر من قوات هيئة العمليات وتسليم أسلحتهم، بحسب وسائل إعلام محلية.