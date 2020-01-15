شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت قناة”الجزيرة مباشر” عن أنّ قوات الجيش أطلقت النار في محيط مقرّ قيادة العمليات التابعة للمخابرات في حي الرياض بالخرطوم فجر اليوم”الأربعاء”. وقالت بحسب مصادرها إنّ الجيش بدأ اقتحام مقر عمليات المخابرات بحي الرياض. وقال شهود عيان لـ”باج نيوز” إنّه سٌمع دوي إطلاق نارٍ فجر اليوم”الأربعاء”على فتراتٍ متباعدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تقتحم مقرّ عمليات المخابرات بحي الرياض بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.