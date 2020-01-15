الجيش يسيطر على مقر هيئة العمليات في ضاحية كافوري بالخرطوم بحري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفادت مصادر اعلامية قبل قليل بأن قوات الجيش دحرت محاولة لإقتحام جماعات لسجن كوبر بالخرطوم بحري، بسيارات دفع رباعي .
وقالت المصادر ان قوات الجيش تصدت لمحاولة إقتحام سجن كوبر محبس الرئيس المخلوع عمر البشير، في الوقت الذي فرضت السيطرة على المقر الرئيسي لهيئة العمليات المتمردة في ضاحية الرياض .
وكانت قوات الجيش قد تمكنت من السيطرة على مقر هيئة العمليات في ضاحية كافوري بالخرطوم بحري عقب اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الاسلحة الثقيلة .
وفي وقت سابق، حذر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، من احداث الفوضى التي تشهدها العاصمة الخرطوم نتيجة التمرد من قبل هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة .
وطالبوا السلطات الامنية بتشديد الحراسة على سجن كوبر بالخرطوم بحري، محبس الرئيس المخلوع عمر البشير وقيادات بارزة من النظام البائد .
ويواجه المخلوع البشير وعدد من قيادات النظام البائد اتهامات في جرائم حرب وإبادة وتقويض النظام الدستوري، قضايا تصل عقوبتها للإعدام او المؤبد .
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