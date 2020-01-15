قذيفة تنهي حياة أسرة في الخرطوم

الأربعاء 15 يناير 2020

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، فجر اليوم الأربعاء، مقتل أسرة مكونة من 3 أفراد في ضاحية سوبا جنوبي الخرطوم، جراء سقوط قذيفة على خلفية الاشتباكات التي شهدتها المنطقة بين القوات المسلحة والقوات المتمردة من جهاز المخابرات السوداني.



وقالت اللجنة في تقرير ميداني، إن القذيفة أودت بحياة الأب فى الحال، ووفاة ابنيه بعد محاولة إسعافهما فى الطريق لمستشفى رويال كير في وسط الخرطوم وهم محمد الأمين 25 عاما ورانيا الأمين 19 عاما.

وذكرت أنه تم خلال الساعات الماضية إسعاف حالتين نتيجة إصابات بالرصاص على مستوى الفخذ والساعد.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكدت اللجنة إصابة ٤ أشخاص بالرصاص الحي.