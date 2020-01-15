"البرهان" يؤكد عودة الأمور إلى طبيعتها في السودان

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الأربعاء 15 يناير 2020
أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، أن المجلس لن يسمح بحدوث انقلاب في السودان مشددًا على التصدي لكل محاولة لإجهاض الثورة.
وأكد البرهان أن الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة مشيرًا إلى عودة الهدوء إلى الخرطوم وجميع المناطق التي شهدت توترا، ومؤكدًا أيضًا عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الخرطوم إلى طبيعتها.
جاء ذلك خلال البيان الذي أصدرته القوات المسلحة السودانية ونقلته عنها قناة "العربية".
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