الجيش يصد هجومًا على مقر سجن البشير في كوبر

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الأربعاء 15 يناير 2020
صدت القوات المسلحة السودانية، فجر الأربعاء، هجوما مسلحا على سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري، وبسطت سيطرتها على مقار هيئة العمليات المتمردة بالخرطوم.
وفشلت محاولة وصول سيارات مسلحة من سجن كوبر حيث يقبع الرئيس المخلوع عمر البشير وقادة نظامه السابق، والمنتظرين على ذمة تحقيقات جرائم وفساد عهده.
واستخدم الجيش الرصاص الحي لإبعاد السيارات المسلحة من محيط سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري.
وأكد شهود عيان وسكان محليون لـ ”إرم نيوز“، هدوء الأوضاع في مقار هيئة العمليات التي شهدت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة والمتمردين من المخابرات.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، ان رئيس المجلس، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وقادة الجيش والشرطة، وقيادات من قوى الحرية والتغيير، تابعوا سير العمليات من مكتب القائد العام بالقيادة العامة للجيش في وسط العاصمة الخرطوم.
وذكر الفكي، أن القوات المسلحة ستصدر بيانا مفصلا بشأن الأحداث التي وقعت بالخرطوم.
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