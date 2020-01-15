بعد أحداث تمرد المخابرات.. السودان يمدد تعليق الرحلات الجوية بمطار الخرطوم

الأربعاء 15 يناير 2020

قررت سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الشركة القابضة لمطارات السودان ومطار الخرطوم الدولي، تمديد تعليق الرحلات الجوية بمطار الخرطوم الدولي، الذي كان مقررا أن ينتهي مساء أمس الثلاثاء.



وقال عن محمد المهدي نصر عابدون، مدير إدارة الإعلام بمطار الخرطوم، أن التمديد تم لمزيد من الاحترازات الأمنية ولضمان سلامة الملاحة الجوية.

وكان الجيش السوداني قد أعلن سيطرته على كافة المقرات التي استولى عليها "متمردون" من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة في العاصمة الخرطوم.

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وكان النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، قد طالب برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحكمة، عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.

وأشار النائب العام إلى أن ما حدث من منتسبي جهاز المخابرات العامة المسرحين؛ يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيقات للكشف عما حدث وإعادة هيكلة جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية.