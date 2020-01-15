قتيل و7 مصابين من الجيش في اشتباكات الخرطوم

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الأربعاء 15 يناير 2020
أفاد تقرير إخباري بسقوط قتيل وأصأبة 7 آخرين من قوات الجيش السوداني في الاشتباكات التي تشهدها العاصمة الخرطوم عقب تمرد هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة. ويشهد حي كافوري بالخرطوم بحري بالقرب من مقر هيئة العمليات اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش والمتمردين من الهيئة، وفقاً لموقع "المشهد السوداني" الإخباري. وكان شهود عيان قد رصدوا دخول مدرعات مصفحة ودبابات تابعة لقوات الجيش لمنطقتي الرياض وحي كافوري في الوقت الذي طالبت السلطات الأمنية إخلاء مربعات سكنية بالقرب من مقار المخابرات، بحسب الموقع الإخباري.
ومن جانبها، أشارت لجنة الأطباء المركزية بالعاصمة السودانية الخرطوم في موقعها على فيس بوك الثلاثاء، إلى إصابة 4 أشخاص جراء الاشتباكات.
وأفادت تقارير أوردتها بعض المواقع الإخبارية السودانية بإقالة مدير جهاز المخابرات السودانية الحالي أبوبكر دمبلاب بعد أن اتهمه النائب الأول لرئيس المجلس السيادي بالتسبب في الأزمة الحالية.
كان وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح قد صرح الثلاثاء، أن بعض المناطق بالعاصمة شهدت تمرداً لقوات هيئة العمليات، حيث خرجت وحدات منها إلى الشوارع وأقامت بعض المتاريس وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء، بحسب وسائل إعلام سودانية.
وأضاف أن القوات المسلحة والقوات النظامية تتعامل مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع والأحياء.
واتهم النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي الرئيس السابق للمخابرات صلاح قوش بتنفيذ مخطط تخريبي بعد تمرد محدود في جهاز المخابرات الثلاثاء.
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