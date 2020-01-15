مصدر عسكري: القوات المسلحة السودانية تستعيد جميع مقار المخابرات في الخرطوم

الثلاثاء 14 يناير 2020 كتب اخبار الخليج 365-وكالات ذكر مصدر عسكري أن القوات المسلحة السودانية تمكنت في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء من استعادة جميع مقار المخابرات في الخرطوم من قبضة عناصر أمن متمردة.

Advertisements وقال المصدر لرويترز "القوات المسلحة تستلم جميع مقار هيئة العمليات بعد نجاح تفاوض قاده مدير جهاز المخابرات وأقنع القوات بتسليم سلاحها وتسليم المقار وانتهاء الازمة". وكانت تلك القوات فتحت النار احتجاجا على المكافأة المالية والمزايا التي أقرتها الجهات الرسمية مقابل إنهاء خدماتهم.

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