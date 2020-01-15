الحركة الشعبية تدعو لدعم القوات النظامية للتصدي لتمرد قوات الامن

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الثلاثاء 14 يناير 2020
كتب
الخرطوم - محمد أمين
دعت الحركة الشعبية، شمال ، بقيادة مالك عقار إلى دعم القوات النظامية لتصفية تمرد قوات هيئة عمليات جهاز الأمن، لاستكمال مهام الثورة، والتعجيل بتوقيع اتفاق سلام عاجل وعادل وشامل.
وقال نائب رئيس الحركة، ياسر عرمان في بيان اليوم ( الثلاثاء) أن تمرد منسوبي الهيئة، مرتبط بالمحاولات المستمرة من فلول النظام القديم للانقضاض على الثورة.
وأضاف هذا تمرد عسكري وجب دعم القوات النظامية في البلاد للتصدي وتصفيته كل من يعمل على زعزعة الامن والاستقرار.
ودعا إلى ضرورة تفكيك دولة التمكين واجهزتها والتعجيل بتوقيع اتفاق سلام عاجل وعادل وشامل.
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