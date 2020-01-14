النيابة العامة: تمرد قوات الأمن جريمة عقوبتها الاعدام والسجن المؤبد

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الثلاثاء 14 يناير 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
قالت النيابة العامة، أن ماحدث من منسوبى جهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات) جريمة التمرد كاملة الاركان، يحاسب مرتكبيها وفقا لاحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة. وطالب النائب العام، مولانا تاجر السر الحبر، الاسراع فى رفع الحصانات وتقديم المتهمين لمحاكمات العادلة عن الجرائم التى ارتكبوها فى حق المواطنين.
ودعت في بيان اليوم ( الثلاثاء) إلى إجراء تحقيقات والكشف عن ابعاد الاحداث وإعادة هيكله الجهاز وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وقرارات الصادرة من مجلسى السيادة والوزراء فى هذا الصدد.
وأشارت إلى أن البلاد فى حاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد .
واوضحت أن المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، تنص على ان يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه.
وتابع البيان أو أن يكون العضو حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه، أو ان يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم لايبلغ عنها.
وأكدت النيابة العامه تمسكها بسيادة حكم القانون وحق المواطنين فى الأمن والأمان.
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