أطباء السودان: 4 إصابات من القوات المسلحة برصاص أطلقته هيئة العمليات

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الثلاثاء 14 يناير 2020
أعلنت لجنة أطباء السودان عن إصابة أربعة أفراد من القوات المسلحة برصاص أطلقته هيئة العمليات في منطقة كافوري بالخرطوم.
وأشارت اللجنة إلى إصابة فرد من الأمن ضمن الإصابات الأربع، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.
وتجدد، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق النار من قبل منسوبي هيئة العمليات في كافوري شرق العاصمة السودانية الخرطوم.
وكانت السلطات الأمنية، قد أغلقت المجال الجوي لمطار الخرطوم، في وقت سابق من اليوم، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني بمنطقة كافوري أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات.
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